Хабаровск, 30 июля, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ одобрило заявку врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева на строительство школы на 1100 мест в краевой столице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в правительстве края.

vettie vette В школе

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«Это долгожданное событие. Школа примет детей через два года. Это закроет вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне «Строитель». Впервые в крае и одними из первых в России при возведении школы будет использован механизм государственно-частного партнерства. Благодаря этому сможем строить больше школ и делать это быстрее», — скала Михаил Дегтярев.

Стоимость объекта — почти 1,8 млрд рублей.

Отмечается, что с использованием механизма государственно-частного партнерства построят школы в Хабаровске, в Хабаровском районе и в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо в ускоренном режиме обновлять и ремонтировать здания школ, заявил президент Владимир Путин.