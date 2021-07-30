Токио, 30 июля, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Боксёр Иван Верясов из приморской Находки вышел в четвертьфинал Олимпийского турнира в Токио — 29 июля он успешно дебютировал, одержав победу над представителем Камеруна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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В весовой категории свыше 91 кг боксерского турнира встретились Иван Верясов и Йеньон Максим. Победа осталась за приморцем — 5:0.

В следующем поединке приморский боец сразится с казахстанцем Камшибеком Кункабаевым. Бой состоится 1 августа.

Иван Верясов — мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, многократный призер чемпионатов России, победитель всероссийских и международных турниров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио выступают три уроженца Приморья — бадминтонист Сергей Сирант, гимнастка Лилия Ахаимова и боксёр Иван Верясов.