Магадан, 30 июля, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о продлении до 31 августа мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили 30 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Режим повышенной готовности и ограничительные коронавирусные меры продлены на месяц. Носов сказал, что сегодня нет четкой картины последствий отпускного сезона по которой можно планировать дальнейшие решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 июля на Колыме зарегистрировано 9558 носителей коронавируса, выздоровели 8792 человек, скончались — 153.