Москва, 30 июля, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен опасаться встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, пока тот «не успокоится», написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 29 июля в своем телеграмм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Так сенатор иронично оценил высказывание руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия от том, что непубличная часть предстоящих переговоров американского и украинского лидеров пройдет на «повышенных тонах» из-за соглашения Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

«…У Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!», — отметил Пушков.

Вместе с тем российский парламентарий полагает, что украинская власть не пойдет на такой шаг из-за безысходности и подобные заявления делаются лишь для доверчивых людей на Украине.

«А это страшная потеря. Которой, однако, не будет. Потому что Киеву некуда больше податься. А о гневе Зеленского, с которым он якобы приедет к Байдену, пусть и дальше рассказывают легковерной украинской публике», — считает он.

Пушков также выразил сожаление по поводу того, что мир не увидит, как глава Украины «поставит на место» своего американского коллегу.

«Жаль, мир не станет свидетелем того, как Зеленский устроит выволочку Байдену, поставит его на место, все ему выскажет «на повышенных тонах», а затем заставит каяться за позицию по Северному потоку-2», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме объявили, что Владимир Зеленский получил официальное приглашение совершить визит в США 30 августа. 28 июля пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что представители Вашингтона и Киева согласовали три документа, которые американский и украинский лидеры подпишут во время встречи.