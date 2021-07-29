Братислава, 30 июля, 2021, 02:42 — ИА Регнум. В столице Словакии Братиславе полиция вечером 29 июля разогнала митинг против ущемления прав граждан страны, отказавшихся прививаться от COVID-19. Об этом сообщает Словацкое радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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Акция протеста, которая с утра проходила перед дворцом президента Словакии Зузаны Чапутовой, привела к образованию в центре города крупных автомобильных пробок и была разогнана полицейским спецназом по требованию властей страны.

Несколько сот человек протестовали против ранее принятого парламентом и подписанного Чапутовой 26 июля закона, в соответствии с которым посещение общественных мест, включая магазины, разрешается только обладателям сертификата о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о перенесённом COVID-19. По мнению граждан, данный закон противоречит утверждениям властей о равноправии жителей республики вне зависимости от того, вакцинировались они или нет. Протестующие заявили об отказе проходить тестирование на коронавирус и призвали к общенациональной забастовке.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Словакии Братиславе прошла акция протеста против ущемления прав не привившихся от коронавируса.