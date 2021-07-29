Эр-Рияд, 30 июля, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Туристы, привитые от коронавирусной инфекции, получат возможность с 1 августа въезжать на территорию Саудовской Аравии. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе министерства туризма королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Отмечается, что речь идет о лицах, прошедших полный курс вакцинации с использованием препаратов, получивших одобрение в стране. Это вакцины фармкомпаний Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

При въезде в Саудовскую Аравию таким туристам будет разрешено не проходить обязательный карантин. Однако, за 72 часа до прибытия они должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля информационное агентство SPA распространило информацию о том, что Саудовская Аравия введет трехлетний запрет на поездки своих граждан в страны так называемого «красного списка» по коронавирусу.