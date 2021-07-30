Тегеран, 30 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 29 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 90 074, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло еще 292 иранца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 292 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 90 074», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 34 433 новых случая заражения COVID-19, при этом 3 506 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 329 065 пациентов из общего числа 3 826 447 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5296 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 9 180 089 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.