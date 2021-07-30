Тегеран, 30 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 29 июля в Иране прошла церемония открытия ряда национальных проектов под руководством министерства дорог и городского развития в присутствии уходящего президента страны Хасана Рухани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В последние недели пребывания в должности правительства благоразумия и надежды президент Рухани принял участие в 86-й церемонии запуска проектов посредством видеоконференции.

Президент открыл железные дороги и автострады в провинциях Йезд, Фарс, Зенджан, Казвин, Исфахан, Альборз и Мазандаран на сумму 2,6 миллиона долларов.

Первым проектом на церемонии стало тестовое вождение по туннелю Альборз, который является самым длинным туннелем на Ближнем Востоке. Туннель протяженностью 9 километров расположен на втором участке автострады Тегеран-Шомаль.

Железная дорога Йезд — Эглид является еще одним проектом, который проходит через Абаркух и создает железнодорожное сообщение с Ясуджем, столицей провинции Кохгилуйе и Бойерахмад. Железная дорога протяженностью 270 километров помогает быстрее перевозить промышленные, сельскохозяйственные и минеральные продукты.

Ожидается, что железная дорога перевезет четыре миллиона тонн грузов и один миллион пассажиров в первый год после ее ввода в эксплуатацию.