Вашингтон, 30 июля, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Местные власти в США законодательно имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил американский лидер Джо Байден 29 июля в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

При этом президент отметил, что по пока не знает, есть ли подобная возможность у федерального правительства. Помимо местных властей, решение об обязательной вакцинации могут принимать предприятия.

Глава государства также подчеркнул, что уже обсуждал подобные вопросы с представителями минюста США. Байден также утвердительно ответить на вопрос о том, желает ли он того, чтобы регионы страны, частные компании и школы вводили у себя обязательную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники передал информацию о том, что Байден может объявить 29 июля об обязательной вакцинации для всех федеральных госслужащих в США.