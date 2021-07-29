Лондон, 29 июля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Как показали события последнего времени, бывшая «Царица морей» пытается вернуться в число акторов мировой геополитики. Некоторое время назад британский военный эсминец пытался прощупать надежность российских границ, причём делал это по прямому указанию из Лондона. Отдельные эксперты видят руку Британии и в развязывании Карабахской войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Активность Лондона может быть связана с тем фактом, что отношения Британии и США продолжают ухудшаться, отметили в Институте РУССТРАТ. Расхождение взглядов на происходящее у двух стран началось еще при Бараке Обаме, а столкновение двух харизматичных лидеров Дональда Трампа и Бориса Джонсона только усугубило процесс.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден, проводя свой евротур, откровенно намекал на разобщение с Джонсоном. Более того, главным союзником США в Старом Свете стал не Лондон, а Берлин, что явилось настоящей дипломатической пощёчиной Британии.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, которые он произнес на пресс-конференции с Меркель во время официального визита в ФРГ, «США не имеют во всём мире лучшего партнёра, лучшего друга, чем Германия». Усугубило положение интервью для французских СМИ, данное Блинкеном совместно с главой французского МИДа Жаном-Ивом Ле Дрианом. В нём госсекретарь однозначно дал понять, что Франции отводится почётное второе место среди европейских партнёров, то есть Британия уже только замыкает тройку.

Подобное положение вещей Лондону не нравится, и там принялись активно мстить Вашингтону за такую позицию. Воспользовавшись привычным рупором английской разведки — изданием Вellingcat, ответственное за пропаганду и цензуру подразделение МИ-7 опубликовало материал, в котором описало плачевное состояние европейского ядерного арсенала США. В статье рассказывалось, что офицеры использовали открытые сетевые месенджеры для боевой переклички, обмена паролями и текущими данными.

США явно не ожидали подобного серьёзного скандала и реального удара по своему имиджу. Но с таким поведением после Brexit Британия может остаться и вовсе без союзников, отметили в Институте РУССТРАТ.