Москва, 30 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. За шесть месяцев предприниматели Москвы свыше 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами mbm.mos.ru — портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес

Самыми востребованными онлайн-продуктами в первом полугодии стали «Интерактивный помощник», который рассказывает о мерах поддержки бизнеса и «Проверка контрагентов», который позволяет определить благонадежность потенциального бизнес-партнера. Каждым из них воспользовались 5,1 тысячи раз.

«В первом полугодии онлайн-продуктами портала МБМ воспользовались более 26 тысяч раз. Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса», — сказала Сергунина.