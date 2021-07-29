Болонья, Италия, 29 июля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Развитие культурной сферы станет одним из драйвером восстановления Италии после коронакризиса, заявил в четверг, 29 июля, премьер-министр Марио Драги.

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Он пообещал, что отрасль получит как прямое финансирование, так и поддержку в переходе к «диджитализации».

Также он поздравил жителей Болоньи с тем, что городские портики были признаны ЮНЕСКО мировым культурным наследием, и «в шутку» отметил, что таковым наследием следовало бы считать всю Италию.