Рим, 29 июля, 2021, 22:11 — ИА Регнум.

Кампания вакцинации в Италии помогла «загнать коронавирус в угол», заявил в четверг, 29 июля, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Он уклонился от ответа на вопрос о примерной дате завершения эпидемии, но отметил при этом, что «война уже почти выиграна», а новых тысяч смертей не будет.

По данным на29июля, в Италии умерли128 029человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на19(днем ранее — на15). Число подтвержденных носителей выросло на6171(днем ранее — на5696). Этот показатель увеличивается четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 336 906 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены78 484человека — на4323 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 635 912человек, что составляет50,87% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).