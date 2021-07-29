Москва, 29 июля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «России 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин «Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на COVID, то есть с 23,5 тыс. — до 12 тысяч».

При этом он призвал москвичей, особенно людей в возрасте, продолжать вакцинацию от коронавируса и «быть осторожными», поскольку «COVID никуда не денется».