Рим, 29 июля, 2021, 20:55 — ИА Регнум.

По данным на29июля, в Италии умерли128 029человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на19(днем ранее — на15), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на6171(днем ранее — на5696). Этот показатель увеличивается четвертый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 336 906 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены78 484человека — на4323 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали30 635 912человек, что составляет50,87% населения Италии.