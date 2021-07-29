Иерусалим, 29 июля, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer в Израиле начнут прививать с августа, заявил 29 июля в телеобращении к согражданам израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech

Беннет «Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой».

Вакцинировать начнут тех, кто сильнее всего нуждается в прививке от коронавирусной инфекции — людей старше 60 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к середине июля в Израиле были вакцинированы от коронавируса пять из девяти миллионов граждан. Бустерную дозу решено вводить на фоне распространения «Дельта"-штамма.