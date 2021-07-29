Вильнюс, 29 июля 2021, 19:38 — REGNUM Поток нелегальных мигрантов через Литву удвоился с середины июля, ситуация требует вмешательства со стороны ЕС, говорится в опубликованном 29 июля заявлении министра внутренних дел республики Агне Билотайте.
Обращение о том, что нужно срочно провести заседание по вопросам миграции среди министров внутренних дел стран Европейского союза, Билотайте направила председательствующей в Совете ЕС Словении.
Литовский чиновник заявила, что ей необходимо обсудить с коллегами ситуацию с мигрантами — её политический и финансовый аспекты. Вильнюс рассчитывает на юридическую помощь коллег в деле остановки миграционного потока.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель ЕК Адальбер Янц заявил, что львиная доля мигрантов, прибывающих из Белоруссии на литовскую границу, не получит убежище в ЕС — Брюссель примет к тому меры.
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