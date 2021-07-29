Вильнюс, , 19:38 — REGNUM Поток нелегальных мигрантов через Литву удвоился с середины июля, ситуация требует вмешательства со стороны ЕС, говорится в опубликованном 29 июля заявлении министра внутренних дел республики Агне Билотайте.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Обращение о том, что нужно срочно провести заседание по вопросам миграции среди министров внутренних дел стран Европейского союза, Билотайте направила председательствующей в Совете ЕС Словении.

Литовский чиновник заявила, что ей необходимо обсудить с коллегами ситуацию с мигрантами — её политический и финансовый аспекты. Вильнюс рассчитывает на юридическую помощь коллег в деле остановки миграционного потока.

Билотайте «[С последнего заседания глав МВД стран ЕС] прошло совсем немного времени, а поток нелегальных мигрантов удвоился. Необходимы неотложные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель ЕК Адальбер Янц заявил, что львиная доля мигрантов, прибывающих из Белоруссии на литовскую границу, не получит убежище в ЕС — Брюссель примет к тому меры.

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