Москва, , 19:32 — REGNUM Причины внешнеполитических неудач России, в том числе на приднестровском и молдавском направлении, связаны с неумением подбирать лояльных ей партнёров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад проводит линию «разделяй и властвуй». Линия Москвы какая? Держать все яйца в одной корзине, причём когда речь доходит до дела, выясняется, что корзина не та», — заявил Колотов.

«Мы, не зная своих партнёров, пытаемся выстраивать игру. Соответственно, она не играется, как хочется Москве — получается совершенно другой результат. Поэтому надо корректировать стратегию и своё понимание мира. И не иметь дела с теми структурами, с которыми дел иметь нельзя», — указал он.