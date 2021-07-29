Москва, 29 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Россия должна пересмотреть своё отношение к Приднестровью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил бывший депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Приднестровье. Карта

«Я думаю, что в первую очередь это хотя бы демонстрация готовности защитить население от возможной агрессии», — заявил Соин.

«И, несомненно, пересмотреть сами формы и методы поддержки республики, трансформации её инфраструктуры, обратив её в сторону оставшегося там населения», — указал он.