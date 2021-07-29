Найроби, 29 июля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Кении началась четвёртая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Мутахи Кагве, передаёт 29 июляИА «Красная весна».

Darwinek Карта-флаг Кении

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Министерство предписало регионам страны обеспечить достаточное количество коек в отделениях интенсивной терапии и необходимые запасы кислорода для пациентов с COVID-19.

Как заявил Мутахи Кагве, штамм коронавируса «Дельта» в настоящее время доминирует на территории Кении. В стране продолжается прививочная компания. Правительство США побещало предоставить Кении 1,76 миллиона доз вакцины Pfizer. Кроме этого, 410 тысяч доз вакцины AstraZeneca ожидается от Великобритании, ещё 235 тысяч доз этого препарата предоставит Греция и 55 тысяч доз — Латвия.