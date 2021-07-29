Сараево, 29 июля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Валентин Инцко приехал в Боснию и Герцеговину как друг, но за 12 лет своего пребывания на должности верховного представителя по БиГ ему удалось отбросить назад все проекты в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил лидер партии Хорватское демократические содружество и вице-председатель Палаты народов (верхней палаты парламентской ассамблеи БиГ) Драган Чович.

Босния и Герцеговина

Чович ожидает, что политические субъекты БиГ наладят с новым верховным представителем Кристианом Шмидтом хорошее сотрудничество.

«Я ожидаю, что власти БиГ возьмут на себя ответственность за собственную работу. Друзья помогают нам стабилизироваться, но мы должны взять ответственность на себя. Я хотел бы, чтобы наши иностранные друзья размышляли подобным образом», — процитировал телеканал РТС слова Човича.

Напомним, что 1 августа верховный представитель по БиГ Валентин Инцко передаст этот пост немецкому дипломату Кристиану Шмидту. Назначение Шмидта на пост верховного представителя происходило с серьезными нарушениями процедуры, так как его кандидатуру не одобрил СБ ООН. Россия и Китай предлагали упразднить Канцелярию верховного представителя до 31 июля 2022 года, но проект соответствующей резолюции не прошел голосование в СБ ООН.