Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Жительница Петербурга, которая пыталась прогнать с детской площадки детей с особенностями в развитии, объяснила свой поступок и публично извинилась за проявленную грубость. О своем видении этой резонансной истории Наталья Л. рассказала телеканалу «ЛенТВ24».

Кадр репортажа «ЛенТВ24» Наталья Л.

Напомним, днем 26 июля жительница комплекса «Балтийская жемчужина» на юго-западе Петербурга устроила скандал на детской площадке из-за того, что ее внучку якобы напугали дети с особенностями развития. Проявляя нетерпимость как к детям, так и к сотрудникам Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница», женщина требовала «шуровать на свою площадку» и грозилась выгнать Центр со «своей территории».

«Я была, конечно, груба. Я посмотрела это видео один раз, когда там отталкивала. Это было на последней минуте нашего разговора, когда звонила управляющему, потому что поняла, мне одной не справиться. За это я хочу принести извинения, — сказала Наталья Л. — Мы боремся здесь со всеми детскими садами, центрами именно в третьем корпусе, потому что в нашем (втором, — прим. ред.) их нет».

Женщина заявила, что она активный человек, который борется «за порядок и справедливость», но того, в чем ее обвиняют — оскорбление больных детей, инвалидов, по мнению Натальи — не было. Она считает, что напряженная ситуация возникла, потому что особых детей было много.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна. Про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Хотя, думаю, она такое не поймет, ей всего четыре года, не работает такая связь. Но когда тебя окружают порядка десяти таких детей школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки… Я конкретно вышла затем, чтобы люди ушли гулять в свой двор, и заступиться за своего испуганного ребенка», — подчеркнула женщина.

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Напомним, после скандала поведение Натальи Л. осудили в соцсетях, большинство людей поддержало Центр, ему даже помогли собрать нужную и даже больше сумму для оборудования учебных классов.