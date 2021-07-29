Бразилиа, 29 июля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Власти в регионах Бразилии, пользуясь решением суда, вводили слишком жёсткие меры, заявил 29 июля на встрече со своими сторонниками президент республики Жаир Болсонару.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Комментируя решение бразильского Федерального верховного суда, постановившего в 2020 году, что власти регионов могут без оглядки на президента устанавливать карантинные ограничения из-за COVID-19, Болсонару назвал этот судебный вердикт преступным.

Он отметил, что префект и губернаторы из-за решения суда теперь могут единолично ограничивать конституционные права граждан, в том числе на свободу передвижения. И президент не может отменить такие меры, пояснил глава республики.

Болсонару напомнил, что в ряде регионов страны были введены такие варварские ограничения как запрет выходить из дома, комендантский час, закрытие храмов, а затем добавил:

«Это затронуло порядка 40 миллионов человек, которым было попросту нечего есть».

Бразильский лидер обвинил Федеральный верховный суд в политической ангажированности и в том, что эту структуру не заботит судьба граждан Бразилии.