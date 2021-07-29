Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области продлили до сентября 2021 года выплату надбавок медицинским работникам, которые работают в «красной» зоне. Об этом 29 июля сообщил в пресс-службе областной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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"Средства на доплаты работникам медицинских организаций выделяются из бюджета региона. Решение о дальнейшем продлении выплат будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации», — уточнили в пресс-службе.

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в мае 2021 года, когда в регионе было развернуто 800 коек для пациентов с COVID-19, на социальные выплаты медикам было направлено 60 млн рублей. В июле уровень заболеваемости значительно увеличился, что повлекло и соответствующий рост объема выплат. По предварительной оценке, их сумма в июле составит порядка 200 млн рублей.

«По данным на 29 июля, в медицинских учреждениях региона развернуто 2044 койки. За сутки на смене работало 8326 медицинских работников», — отметили в пресс-службе.