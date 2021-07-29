Москва, , 18:20 — REGNUM События 2014 года на Украине фактически закрыли доступ России к Приднестровью во многих отношениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил историк, политконсультант Лев Вершинин на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Приднестровье PavelD

«Это сделало невозможным какое-то внешнее вмешательство. Более того, если вдруг завтра кураторы Санду распорядятся начать горячую фазу — я в это не верю, они будут действовать тихо, — но даже если начнётся, то, на мой взгляд, 99% вероятность, что открытого вмешательства Российской Федерации не будет. Будет масса заявлений», — заявил Вершинин.

«Так сложилось. Я не вижу, не могу определить целеполагания. На наших глазах по всему периметру, кроме Белоруссии… Приднестровье — отрезанный ломоть. Да, какие-то дела решаются, но финансовые дела. Причём не на державу работающие, а корпоративные дела», — указал он.