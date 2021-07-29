Питермарицбург, , 18:30 — REGNUM Убытки от беспорядков, которые в начале месяца захлестнули провинцию Квазулу-Наталь в ЮАР, достигли полутора миллиардов рандов, сообщил 29 июля журналистам глава правительства региона Сихле Зикалала.

Джейкоб Зума GovernmentZA

По итогам заседания местного правительства, Зикалала заявил:

ИА REGNUM)». Зикалала «Прямые потери и убытки, нанесённые инфраструктуре провинции и бизнесу, достигают полутора миллиадов рандов (или $108 млн — прим.)».

Чиновник добавил, что власти объявляют в Квазулу-Натале режим бедствия. Это позволит получить из федеральных средств деньги на восстановление. По его оценке, ущерб может оказаться ещё большим, а названная сумма — ориентировочная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля в ЮАР арестовали экс-президента Джейкоба Зуму по делу о коррупции. На следующий день, 9 июля, в Квазулу-Натале начались протесты, а через два дня они добрались до провинцию Гаутенг.

По состоянию на 22 июля, в ходе беспорядков в ЮАР погибли 337 человек, ещё 2554 человек арестованы.

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