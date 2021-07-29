Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 244 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили 29 июля в оперативном штабе. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее.

Mos.ru Койки

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Существующий показатель суточной выявляемости коронавируса сохраняется в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля, а число госпитализаций снижается, из-за чего в регионе начали возвращать к плановой работе перепрофилированные под COVID-19 койки.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2044 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободна 641 койка (31,36%). На фоне сокращающейся госпитализации, за сутки было сокращено еще 209 коек, а всего за семь последних дней было свернуто 815 коронавирусных коек.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки обнаружено в населенных пунктах Мурино (16), Гатчина (12), Всеволожск, Кириши (по 11), Кингисепп, Сланцы, Тихвин (по восемь), Луга (семь), Выборг (шесть), Сертолово, Каменногорск, Кировск, Лодейное Поле, Никольское (по пять).

За последние сутки в Ленобласти зафиксировано еще 11 летальных исходов от COVID-19 — это столько же, сколько было днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 55 609 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 47 033 человека, в том числе 80 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2079 человек.