Москва, 29 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Политическая ситуация на Украина ставит серьёзные барьеры для интеграции Приднестровья и Российской Федерации. Об этом 29 июля заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Модест Колеров

«Карательные события 2 мая 2014 года в Одессе символизируют для всех нас то, что путь через Одессу для нас закрыт. И для приднестровцев выход тоже стал труднее», — заявил Колеров.

По его словам, смута на Украина продлится ещё очень долго, и это означает, что «эффективного входа для России туда нет»

«В этой ситуации Россия должна честно братьям-приднестровцам сказать: мы остаёмся с вами, но иного выхода, кроме как формата общего государства под протекторатом России для Приднестровья не будет», — указал он.