Сараево, , 17:31 — REGNUM Лидер партии Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины (ХДС БиГ) Драган Чович обсудил с главой делегации Евросоюза в БиГ Йоханом Саттлером реформу избирательной системы страны, передаёт 29 июля ИА «Красная весна».

«Мы поговорили о ключевых шагах на европейском пути БиГ. Принятии закона о выборах, который обеспечит и защитит равенство и стабильную политическую обстановку в стране, что остается приоритетной задачей», — написал Чович в своём микроблоге в Twitter.

Политик отметил, что для реализации этой задачи текущий год необходимо использовать в полной мере.

Напомним, в 2009 году ЕСПЧ вынес постановление, в котором обязал БиГ внести изменения в закон о выборах в пользу национальных меньшинств. Невыполнение данного постановления служит преградой на вступление страны в Евросоюз.