Стокгольм, 29 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Эта информация была опубликована 29 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 656 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 099 414 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 619 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 365 362 человека, вторую — 4 118 142 человека.

По состоянию на 29 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 17 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.