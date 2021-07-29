Москва, 29 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Результаты референдума 2006 года в Приднестровье по-прежнему остаются значимыми и легитимными. Об этом 29 июля заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе «Приднестровье сегодня и завтра» в пресс-центре REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров

«Существующее государство в виде Приднестровской Молдавской Республики — это неотъемлемая часть исторической России», — заявил Колеров.

«17 сентября 2006 года в Приднестровье прошёл референдум, вопросы которого были согласованы здесь. Не все были довольны этим актом согласования, но они были согласованы. И на главный вопрос 97,1% принявших участие в референдуме проголосовали за независимость Приднестровья от Молдавии и последующее воссоединение с Россией. Эта воля народа до сих пор значима, до сих пор легитимна», — указал он.

Колеров напомнил, что в связи с результатами референдума Госдума выпустила заявление о том, что эти результаты нижняя палата парламента принимает к сведению и рекомендует следовать её примеру другим органам власти.