Токио, 29 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 29 июля был опубликован обновленный медальный зачет Летних Олимпийских игр 2021 в Токио. Олимпийская сборная России с восемью золотыми медалями расположилась на четвертой строчке. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В седьмой день Олимпийских игр сборной России удалось завоевать одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Единственное золото принесли рапиристки Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, обыгравшие в финале турнира французских рапиристок Изаору Тибю, Аниту Блаз, Полин Ранвье и Астрид Гюйар с общим счетом 45:34.

Серебряных медалей добились Василиса Степанова и Елена Орябинская, выступающие в дисциплине академической гребли.