Мармарис, Турция, 29 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Свыше 180 пострадавших насчитывается в Турции, где бушуют лесные пожары, сообщил 29 июля журналистам министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

Цитата из к/ф «Ад в поднебесье». Реж. Джон Гиллермин. 1974. США Пожар

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 122 пострадавших и троих погибших на пожарах в Анталье, которые начались в лесах, а теперь угрожают городской инфраструктуре.

В городе Мармарисе идёт эвакуация гостиниц. Также эвакуированы жители 18 сёл и районов Антальи. В этом регионе насчитывается порядка десяти очагов возгорания.