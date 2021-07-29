Екатеринбург, 29 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Дом купца Нурова в Екатеринбурге реконструируют, сообщил вице-президент компании «Маяк» Олег Мошкарёв журналистам.

(сс) Anna Kudryavtseva. wikimapia.org Флигель бывшей усадьбы М. А. Нурова

После проведения работ в усадьбе может появиться кластер с арт-мастерскими, музыкальными студиями и другими пространствами для деятелей искусства.

Реконструкцию планируют провести в 2023 году. Сейчас в год на содержание усадьбы уходит 3,5 млн рублей, заявил Мошкарёв РБК. Компания планирует вложить в работы 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проведут реконструкцию дома врача Сяно.