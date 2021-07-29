Ливерпуль, Великобритания, 29 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Разработчики из Lucid Games готовят крупный патч для многопользовательского экшена Destruction AllStars. Об этом 29 июля сообщает издание Eurogamer.

Playstation.com Геймпад

Обновление должно исправить ошибку так называемых «призрачных попаданий» — когда геймеры теряют очки здоровья своих автомобилей без каких-либо видимых на то причин. Помимо этого, игроков ждут различные небольшие нововведения и облики для персонажей.

Напомним, что Destruction AllStars — это игра, в которой геймеры сражаются на закрытой арене, управляя автомобилями. При уничтожении транспортного средства персонаж может продолжить бой пешком.