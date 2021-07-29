Нью-Йорк, США, 29 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сделала на фоне визита в США такие заявления, которые являются ни чем иным как призывом к вмешательству извне во внутренние дела Белоруссии.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». режБорис Степанцев. 1965. СССР Во-первых, пироженых! Во-вторых, конфет!

Как сообщил 29 июля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Тихановская заявила, что США «будут на нашей стороне», если «какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима» в Белоруссии.

Полянский «Это, безусловно, чёткий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская после встречи в Белом доме с американским президентом Джо Байденом выложила в своём телеграм-канале «отчёт». В нём говорилось, что «моральный долг США» — поддержать оппозицию Белоруссии.

Тихановская «Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

Она также призвала разбираться с белорусскими внутриполитическими событиями на уровне ООН, ОБСЕ и международных судов.