Волгоград, 29 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Волгоградской области 29 июля выявлены 318 носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Это новый суточный рекорд региона. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 21 районе области. Зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Всего в Волгоградской области подтверждено 70 606 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 62 895 человек, из них 214 выписаны после лечения за истекшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 1 791 пациент.

В стационарах и на амбулаторном лечении находятся 5 920 человек.