Москва, 29 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. 30-летний чешский защитник Якуб Ержабек перешел в московский хоккейный клуб «Спартак». Соглашение хоккеиста с «красно-белыми» рассчитано до конца следующего сезона. О трансфере Ержабека объявили в официальном Twitter-аккаунте московской команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Спартака

В прошедшем сезоне Якуб Ержбек, выступая за подмосковный «Витязь», принял участие в 46-ти матчах Континентальной Хоккейной Лиги, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и двенадцатью результативными передачами. В среднем хоккеист проводил на площадке 22 минуты.

В период с 2017 по 2019 годы Якуб Ержабек выступал за «Вашингтон», в составе которого становился обладателем Кубка Стэнли