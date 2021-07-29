Токио, 29 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над представителями Польши Игой Свёнтек и Лукашем Куботом в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).

(сс) marijana1 Теннис

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Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Российские спортсмены четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале Веснина и Карацев сыграют с сербскими теннисистами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.