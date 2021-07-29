Центробанк РФ призвали не опасаться образования финансовых «пузырей»
Москва, 29 июля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Даже если в РФ и надуются «пузыри», они не нанесут экономике РФ вреда, сравнимого с тем, который получили США в 2007—2009 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал опасения Банка России по поводу того, что быстрое увеличение кредитования может обернуться появлением «пузырей» на рынках.
«Пузырь — это следствие того, что спекулятивная часть рынка превышает реальный спрос на товары и услуги, — сказал Зубец. — Но у нас мало инвестируют в фондовый рынок, и какой-то пузырь там маловероятен. И вообще вероятность надувания пузырей в нашей стране невелика. Тот же ипотечный рынок не играет в РФ той роли, которую играет на Западе. Да, на нем есть какой-то объем спекуляций. Но насколько велик этот сегмент, неизвестно. Но он точно не превышает 20−25% рынка. И если этот «пузырь» лопнет, то пострадают те конкретные лица, которые инвестировали в ипотеку. Для остальных граждан это будет скорее положительным, чем отрицательным фактором, потому что он приведет к резкому сокращению цен на недвижимость. Так что пузыри возможны, но никакого серьезного экономического эффекта их лопание не принесет».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время Банк России уже почти не имеет никакого отношения к экономике РФ.