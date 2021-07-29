Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В настоящее время Петербург находится в ситуации спада третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует сократившееся суточное число госпитализаций пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщил журналистам 29 июля глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар в Петербурге

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По его словам, количество госпитализаций в среднем составляет 400−450 человек в сутки. На пике третьей волны, в конце июня, начале июля, в сутки госпитализировалось более 1000 человек в сутки.

Всего в Петербурге развернуто 9719 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны 34,7% коек. Как уже сообщалось, в начале августа к плановой работе вернется многопрофильная городская больница №2, вслед за ним перестанет лечить ковид Госпиталь для ветеранов войн.

По данным комздрава Петербурга, доля тяжело больных в коронавирусных стационарах на сегодня составляет около 19%. Подключены к неинвазивной ИВЛ — 247 пациентов, подключены к инвазивной ИВЛ — 140 больных.

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Напомним, за 28 июля в Петербурге зафиксировано 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 64 человека, выписаны по выздоровлению 1987 человек.