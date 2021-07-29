Москва, 29 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, нефть на 15:10 по мск подрастает на 0,55%, торгуясь в районе 75,15 долларов за баррель марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Драйвером, позволившим ценам на черное золото после небольшой коррекции снова взять штурмом отметку $75, стали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, показавшие большее, чем ожидалось, снижение по всем пунктам.

Добыча в Америке остается на низких уровнях, и хотя переработка тоже несколько снизилась из-за ремонтных работ на НПЗ, спрос на нефть остается выше предложения.

При этом в силу сезонных факторов и несколько лучшего, чем ожидалось, преодоления очередной волны пандемии, потребление бензина остается высоким.

Также интереса к вложениям в нефть в качестве защищающего от инфляции инструмента добавили итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС, закончившегося накануне.

Поскольку для регулятора стимулирование экономики остается важнее сдерживания инфляции, инвесторы не ждут закручивания гаек.

Запланированная 29 июля публикация данных по ВВП США и количеству первичных заявок на пособия по безработице может поддержать оптимизм нефтетрейдеров.

В таком случае рубеж $75 за баррель может стать уровнем поддержки, от которого цена будет совершать атаки на новые высоты», — считает эксперт.

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