Москва, 29 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже теряет 0,34% отступая до 73,22 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Евро торгуется почти без изменений к вчерашнему закрытию, снижаясь на скромные 0,07%, до 86,95 рубля за евро.

Ситуация на валютных торгах в России отражает общемировую тенденцию. По итогам выступления главы ФРС США доллар дешевеет к корзине валют.

Конкретных сроков сокращения программ монетарного стимулирования озвучено не было, позиция американского регулятора остается «голубиной».

Это стало сигналом для повышения интереса к рискам, что благотворно сказывается, в том числе, и на валютах развивающихся рынков.

Дополнительную поддержку рублю оказывает продолжающийся рост нефтяных котировок. В то же время активность на рынке остается низкой, и пока никаких дополнительных факторов для укрепления российской валюты не просматривается.

Сегодня рынок будет ждать данных по ВВП США, которые могут дополнительно поддержать спрос на рисковые активы.

До конца недели, в случае отсутствия негативных сигналов, рубль может продолжить медленное укрепление к основным валютам», — предполагает эксперт.

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