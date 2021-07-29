Бишкек, 29 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Бишкек прибыли 25 тысяч доз казахской противокоронавирусной вакцины «QazVac», которую правительство Казахстана подарило министерству здравоохранения Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Присутствовавший на церемонии передачи посол Казахстана Рапиль Жошыбаев, отметил, что гуманитарную помощь в Киргизию привезли по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее договорился об этом со своим киргизстанским коллегой.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил казахские власти за то, что Казахстан с начала пандемии активно оказывает поддержку Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Высокопоставленный киргизский чиновник рассказал о том, что в 2020 году Киргизия получила в подарок от Казахстана 400 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких и 2 млн медицинских масок.

ИА REGNUM напоминает, что вакцина «QazVac» разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности министерства образования и науки Казахстана. Клинические испытания препарата показали его эффективность на уровне 90%. С начала 2021 года «QazVac» активно используется для вакцинации казахстанцев.