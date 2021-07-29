Токио, 29 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Венгрии в третьем матче на олимпийском турнире. Встреча завершилась со счётом 38:31, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

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Ранее российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36).

Таким образом, на сегодняшний день сборная России, набрав три очка, занимает четвёртое место в группе B. 31 июля российская команда сыграет с Францией.