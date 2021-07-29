Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области до 15 августа 2021 года продлили запрет на проведение любых массовых мероприятий в «красной» зоне, то есть в районах с наибольшим распространением COVID-19. А в «желтой» и «зеленой» зонах они разрешены только при наличии у всех участников справок или сертификатов о полном курсе вакцинации от COVID-19, свежего отрицательного ПЦР-теста или справки о недавно перенесенной болезни. Это следует из опубликованного 29 июля постановления администрации Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Правительство Ленинградской области

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Также до 1 сентября приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в «красной» зоне. Без зрителей такие мероприятия могут быть проведены при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 кв. метра и не более 100 участников одновременно, на открытом воздухе — до 300 человек.

«В «желтой» и «зеленой» зонах разрешено заполнение мест проведения соревнований до 50%, но не более 500 участников и зрителей на открытом воздухе и не более 100 человек — в помещениях», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в «зеленой» зоне введено ограничение для проведения свадеб, банкетов, дней рождений, семейных торжеств и других подобных коллективных мероприятий в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания. Теперь на семейные праздники здесь смогут собраться не более 50 человек, в «желтой» и «красной» зонах ограничения прежние до 15 и до 10 человек соответственно.

«Отметить юбилей или свадьбу можно и с большим количеством гостей (но не более 500 человек), но только при наличии у всех участников документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, сделанного не позднее, чем за 72 часа до проведения мероприятия», — уточнили в областной администрации.

Напомним, что на данный момент районы Ленобласти распределены по следующим зонам так: в «красной» — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтой» — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы. В «зеленой» зоне — Кингисеппский район.