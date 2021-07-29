Токио, 29 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В олимпийском Токио 29 июля за золотые медали вели борьбу команды из России и Франции. Командный турнир рапиристок завершился со счетом 45:34 в пользу российских спортсменок.

Фехтование

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В составе сборной РФ была спортсменка из Татарии — Марта Мартьянова, которая по ходу соревнований получила травму ноги и продолжала принимать участие в поединке.

22-летняя казанская фехтовальщица являлась запасным игроком и заменила коллегу по сборной в полуфинале, где российские спортсменки обыграли команду США со счетом 45:42. Согласно регламенту соревнований, в финале нельзя заменить запасного спортсмена, если ранее он вышел на замену другого участника сборной.

Марта Мартьянова во время командного первенства выиграла один из поединков со счетом 5:1, другой завершила вничью, еще один раз проиграла (5:6). В общей сложности казанская фехтовальщица набрала 14 очков и внесла весомый вклад в общекомандную победу.

Вместе с Мартьяновой на высшую ступень пьедестала поднимутся Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

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