Кишинёв, , 15:48 — REGNUM Депутата парламента Молдавии от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игоря Гросу избрали спикером парламента нового созыва в ходе заседания 29 июля. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Парламент Молдавии (сс) Max0697

В заседании участвовали 91 депутат из 101. За Гроссу проголосовали 64 народных избранника: его соратники по фракции, а также депутаты от партии «Шор». Члены фракции Блока социалистов и коммунистов отказались участвовать в голосовании.

Гроссу после избрания заявил, что будут также назначены два вице-спикера. Один из них будет представлять правящую партию, другой — оппозицию.

Напомним, в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших в Молдавии 11 июля, партия ПДС получила 63 места в парламенте. Блоку социалистов и коммунистов досталось 38 мест, партии «Шор» — шесть.

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