Москва, 29 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Деградация — это очень точный диагноз олимпийскому движению, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Olympics.com Олимпиада

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«На наших глазах праздник спорта превратился в площадку для ведения политических игр, пропаганды трансгендеров и показного «покаяния», — констатировал Толстой в ТГ-канале.

Больше всех страдают от этого сами спортсмены, у которых подобные активисты отнимают шанс показать свои способности, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Олимпиаде в японском Токио за награды в женской тяжелой атлетике поборется представительница Новой Зеландии 43-летняя Лорел Хаббард. Новозеландская штангистка Лорел еще несколько лет назад была штангистом. У спортсмена уровень мужского полового гормона соответствует необходимому критерию — не превышает 10 наномоль на литр крови, при этом у среднестатической женщины этот показатель — 2 наномоль на литр.