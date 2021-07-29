Токио, 29 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками Токио в командном турнире. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) PublicDomainPictures Олимпийская эмблема

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В финале российская команда победила сборную Франции со счётом 45:34.

В составе сборной России выступают Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.